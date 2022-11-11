Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:32, 11 ноября 2022Путешествия

Мужчина во время отпуска ударился головой в бассейне и остался парализован

В Австралии японский турист ударился головой о дно бассейна и травмировал спинной мозг

Фото: Shutterstock

Японский турист, проводивший отпуск на популярном курорте в Австралии, ударился головой о дно бассейна и получил серьезную травму позвоночника. Об этом пишет Daily Mail.

22-летний Харуто Морисита (Haruto Morishita) приехал в отпуск на северное побережье Сиднея. В один из дней отдыха молодой человек отправился на пляж, где решил искупаться в 50-метровом океанском бассейне — во время прыжка турист неудачно ударился головой о дно и остался парализован ниже груди.

Японца в критическом состоянии экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя две недели его отключили от системы, однако мужчина также продолжает испытывать проблемы с самостоятельным дыханием. Повреждения спинного мозга привели к ограничению движений рук и ног. Врачи отмечают, что на стабилизацию здоровья туриста могут уйти месяцы — тогда Морисита сможет вернуться на родину для дальнейшего лечения.

Ранее в ноябре отдыхавшая на Гавайях американская туристка выпала из разорвавшегося гамака, пролетела 15 метров вниз со скального обрыва и чудом осталась жива. Отмечалось, что девушке с сильным кровотечением и переломами пришлось ждать приезда медиков 40 минут.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией
Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на санкции
В Подмосковье автовладельцев призвали проверять наличие котов под капотом
Министр обороны допустил усиление ВСУ после зимы
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
Маск допустил банкротство Twitter
НАТО уличили в нежелании завершить кризис на Украине дипломатией
Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты
США запросили у России информацию о переводе Грайнер в колонию
Украина попросит партнеров о помощи в финансировании Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.