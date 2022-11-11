Мужчина во время отпуска ударился головой в бассейне и остался парализован

В Австралии японский турист ударился головой о дно бассейна и травмировал спинной мозг

Японский турист, проводивший отпуск на популярном курорте в Австралии, ударился головой о дно бассейна и получил серьезную травму позвоночника. Об этом пишет Daily Mail.

22-летний Харуто Морисита (Haruto Morishita) приехал в отпуск на северное побережье Сиднея. В один из дней отдыха молодой человек отправился на пляж, где решил искупаться в 50-метровом океанском бассейне — во время прыжка турист неудачно ударился головой о дно и остался парализован ниже груди.

Японца в критическом состоянии экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя две недели его отключили от системы, однако мужчина также продолжает испытывать проблемы с самостоятельным дыханием. Повреждения спинного мозга привели к ограничению движений рук и ног. Врачи отмечают, что на стабилизацию здоровья туриста могут уйти месяцы — тогда Морисита сможет вернуться на родину для дальнейшего лечения.

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