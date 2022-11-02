Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:21, 2 ноября 2022Путешествия

Упавшая со скалы в море туристка остановила кровотечение с помощью бикини

На Гавайях девушка выпала из гамака, скатилась со скалы в море и получила тяжелые травмы

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Американская туристка выпала из разорвавшегося гамака, пролетела 15 метров вниз со скального обрыва и чудом осталась жива. Об этом пишет Daily Star.

18-летняя Маккензи Раклифф (Mackenzie Rackliff), приехавшая на отдых на Гавайи из Флориды, решила повесить гамак на скальном побережье недалеко от Пепеэкео, чтобы насладиться видом на море. Девушка разместилась в гамаке и позвонила приятелю — во время разговора изделие неожиданно разошлось пополам, и американка выпала из него.

Туристка ударилась о землю и скатилась с обрыва. Не успев ни за что ухватиться, девушка оказалась в море у подножья утеса, где ненадолго потеряла сознание. Когда Раклифф пришла в себя, она почувствовала, что ее уносит течением — американке пришлось выбираться на сушу несмотря на боль из-за полученных тяжелых травм. Чтобы остановить кровотечение, девушка сделала тугую повязку с помощью верха бикини, а также начала напевать вслух любимые песни, с целью сохранить самоконтроль и спокойствие.

Материалы по теме:
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020
«Я остался жив лишь чудом». Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
«Я остался жив лишь чудом».Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
18 мая 2021

«Моя рука была сломана — она торчала в неестественную сторону. Я никогда раньше не видела кости. Моя коленная чашечка виднелась из-под мышц, все было полностью разорвано», — вспоминает Раклифф.

Через 40 минут туристку вертолетом доставили в больницу. Выяснилось, что девушка сломала левую руку, кисть, костяшки пальцев и восемь спинных позвонков. Также туристке потребовалась мышечная реконструкция колена и операция на позвоночнике. По словам врачей, туристка чудом не осталась парализованной. Сейчас Раклифф собирает деньги на реабилитацию, так как ее медицинские счета уже превысили 194 тысячи фунтов стерлингов (13,7 миллиона рублей).

Ранее в октябре россияне забрались на машине на смотровую площадку в Пятигорске и случайно сорвались вниз. Предположительно, водитель автомобиля включил нейтральную скорость, от чего транспортное средство покатилось назад.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Виновника аварии с раздавившим такси грузовиком в Москве задержали
Президент «Калашникова» рассказал о разработке экипировки третьего поколения
Офтальмолог предупредила об опасных причинах сна с полуоткрытыми глазами
Крупнейший перевозчик товаров ликвидировал «дочку» в России
Сотрудница медцентра украла у работодателя миллионы рублей ради снятия стресса
Назван срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста
Перечислена лучшая одежда для постоянно опаздывающих людей
ВСУ обстреляли село в граничащем с Украиной российском регионе
Путин назвал поддержку участников СВО священной обязанностью власти
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе на Шри-Ланке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.