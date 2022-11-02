Упавшая со скалы в море туристка остановила кровотечение с помощью бикини

На Гавайях девушка выпала из гамака, скатилась со скалы в море и получила тяжелые травмы

Американская туристка выпала из разорвавшегося гамака, пролетела 15 метров вниз со скального обрыва и чудом осталась жива. Об этом пишет Daily Star.

18-летняя Маккензи Раклифф (Mackenzie Rackliff), приехавшая на отдых на Гавайи из Флориды, решила повесить гамак на скальном побережье недалеко от Пепеэкео, чтобы насладиться видом на море. Девушка разместилась в гамаке и позвонила приятелю — во время разговора изделие неожиданно разошлось пополам, и американка выпала из него.

Туристка ударилась о землю и скатилась с обрыва. Не успев ни за что ухватиться, девушка оказалась в море у подножья утеса, где ненадолго потеряла сознание. Когда Раклифф пришла в себя, она почувствовала, что ее уносит течением — американке пришлось выбираться на сушу несмотря на боль из-за полученных тяжелых травм. Чтобы остановить кровотечение, девушка сделала тугую повязку с помощью верха бикини, а также начала напевать вслух любимые песни, с целью сохранить самоконтроль и спокойствие.

«Моя рука была сломана — она торчала в неестественную сторону. Я никогда раньше не видела кости. Моя коленная чашечка виднелась из-под мышц, все было полностью разорвано», — вспоминает Раклифф.

Через 40 минут туристку вертолетом доставили в больницу. Выяснилось, что девушка сломала левую руку, кисть, костяшки пальцев и восемь спинных позвонков. Также туристке потребовалась мышечная реконструкция колена и операция на позвоночнике. По словам врачей, туристка чудом не осталась парализованной. Сейчас Раклифф собирает деньги на реабилитацию, так как ее медицинские счета уже превысили 194 тысячи фунтов стерлингов (13,7 миллиона рублей).

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