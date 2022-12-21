Берлускони призвал добиться мира на Украине без нарушений международного права

Бывший премьер Италии Берлускони призвал достичь мира на Украине без нарушений права

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони рассказал, что его беспокоит то, как разворачиваются боевые действия на Украине, в частности, угрозы применить ядерное оружие со стороны разных политиков. В связи с этим он призвал как можно скорее заключить мир, пишет Corriere Della Sera.

«Слишком часто и легко звучат угрозы, в том числе применения ядерного оружия. Мир необходим, и необходим немедленно. Но мир не может быть достигнут за счет нарушения международного права», — подчеркнул политик. Берлускони также призвал не допустить разделения западных стран в рамках украинского конфликта. По словам экс-премьера, он сам «работает над мирным урегулированием».

Ранее он предлагал себя и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в качестве переговорщиков-посредников между Украиной и Россией. Берлускони также намекал на контакты с российским президентом Владимиром Путиным.