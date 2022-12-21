Россиянам рассказали о социальных выплатах в 2023 году

Депутат Бессараб рассказала об индексации всех социальных выплат в 2023 году

Размер социальных выплат для всех граждан, которые их получают, будет увеличен в 2023 году. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также напомнила о новом виде пособий для семей с детьми.

Все социальные льготы, гарантии, пособия, пенсии будут проиндексированы Светлана Бессараб депутат Госдумы

В первую очередь индексация коснется неработающих пенсионеров, отметила член нижней палаты парламента.

«До 1 января все пенсионеры, кто получает январскую пенсию в декабре перед новогодними праздниками, уже получат с учетом повышения на 4,8 процента, это страховые выплаты. Социальные пенсии [увеличатся] на 3,3 процента с 1 апреля», — рассказала она.

Также в 2023 году россиян ждет повышение зарплат бюджетников, отметила Светлана Бессараб. Кроме того, увеличится размер других величин, подчеркнула парламентарий.

Вырастут также прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которых зависит большинство социальных выплат и льгот Светлана Бессараб депутат Госдумы

Семьи с детьми могут рассчитывать на новые социальные выплаты от государства, добавила Светлана Бессараб. Россияне с низким достатком смогут получать от 50 до 100 процентов от размера прожиточного минимума. Инициатива объединит несколько выплат, существующих в стране уже сейчас.

«Вводится новое универсальное пособие для деток, начиная с момента задолго до рождения, когда мама становится на учет в период ранней беременности, заканчивая 17 годами ребенка. Если семья нуждается, она будет получать это универсальное пособие», — заключила она.

Ранее учение РАНХигС предложили увеличить темпы повышения пенсий в России в ближайшие годы.