Названы регионы России с самыми большими скидками на жилье

«Домклик»: в Татарстане зафиксировали наибольшие скидки на вторичное жилье

Среди регионов России наибольшие скидки на вторичном рынке жилья зафиксировали в Татарстане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Сбербанка «Домклик».

Эксперты определили размер скидки, подсчитав разницу между стоимостью объекта, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в объявлении. В среднем скидки на «вторичку» в Татарстане достигли 2,7 процента. Регионом с большими скидками также назвали Москву, где дисконт достиг 2,3 процента. Топ-3 списка замкнул Башкортостан — в среднем дисконт составил 2,2 процента.

В среднем по стране скидки достигли 1,3 процента. Минимальный дисконт зафиксировали в Челябинской области (0,5 процента) и Краснодарском крае (0,6 процента). При этом в Красноярском крае дисконта не было совсем.

Ранее в ЦИАН сообщили, что доля объявлений о продаже квартир на вторичном рынке с пометкой «срочно» в России составила четыре процента, достигнув пика за три года.