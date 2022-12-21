В России стали чаще выставлять на продажу жилье с пометкой «срочно»

ЦИАН: доля продаж жилья с пометкой «срочно» в России достигла пика

Доля объявлений о продаже квартир на вторичном рынке с пометкой «срочно» в России составила 4 процента, достигнув пика за три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на недавнее исследование ЦИАН.

Доля таких квартир в объявлениях начала расти с весны, локальный максимум был достигнут в июне (3,9 процента). Затем доля начала немного снижаться, но в октябре снова выросла до 3,9 процента, а в ноябре — до 4. Максимальный показатель был отмечен в середине месяца. Примечательно, но, несмотря на желание быстрее избавиться от недвижимости, продавцы не готовы снижать цены. Аналитики также указали, что продать срочно получается далеко не у всех: средний срок экспозиции в крупных городах в 2022 году вырос почти на месяц и сейчас составляет 127 дней.

Ранее в декабре стало известно, что за 11 месяцев 2022 года в Москве уменьшилось количество сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья. С января по ноябрь число сделок достигло 118,6 тысячи — показатель снизился на 21 процент относительно аналогичного периода 2021 года. В ноябре было оформлено 10,8 тысячи подобных договоров — на 6 процентов меньше, чем в октябре, и на 22 процента меньше относительно ноября 2021 года.