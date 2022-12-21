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19:41, 21 декабря 2022Силовые структуры

Переодетого в блондинку на каблуках ради кражи телефона россиянина задержали

В Иркутске правоохранители задержали вора, переодетого ради кражи в блондинку на каблуках

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутске задержали 30-летнего местного жителя, который, по подозрению правоохранителей, переоделся в блондинку на каблуках и украл из квартиры телефон. Об этом в среду, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

В конце ноября полицейским поступило сообщение о квартирной краже. Под камеры видеонаблюдения, установленные на лестничной клетке, попала девушка. Однако по комплекции и походке она больше была похожа на замаскированного мужчину. Правоохранители установили предполагаемую личность вора. Им оказался восемь раз судимый иркутянин.

Ранее сообщалось, что в Воронеже бездомный украл два миллиона рублей, которые нашел в подвале дома.

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Илона Палей
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Переодетого в блондинку на каблуках ради кражи телефона россиянина задержали
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