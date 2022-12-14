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20:28, 14 декабря 2022Силовые структуры

Спрятавшего в подвале дома два миллиона рублей россиянина обокрал бездомный

В Воронеже бездомный украл два миллиона рублей, которые нашел в подвале дома

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Воронеже правоохранители задержали 44-летнего бездомного по подозрению в краже сбережений местного жителя. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

8 декабря 32-летний россиянин обратился в полицию с заявлением о пропаже двух миллионов рублей, которые он спрятал в подвале. При осмотре помещения правоохранители обнаружили сорванный навесной замок и продукты питания внутри. С них криминалисты изъяли биологические следы. Спустя три дня в отделение доставили неоднократно судимого за имущественные преступления бездомного, у которого обнаружили наркотики и 40 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, свою причастность к краже он отрицает.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области под суд пойдут двое бездомных, которые зарезали и сожгли приятелей.

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Илона Палей
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