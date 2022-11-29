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19:04, 29 ноября 2022Силовые структуры

Двое бездомных россиян пойдут под суд за убийство и сожжение своих приятелей

В Челябинской области под суд пойдут двое бездомных, которые зарезали и сожгли приятелей

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

В Челябинской области двоим мужчинам без определенного места жительства предъявлено обвинение в убийстве своих приятелей. Об этом во вторник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Бездомным грозит до 20 лет лишения свободы за преступление по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 («Умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное группой по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, летом четверо мужчин поссорились во время совместного распития алкоголя, в ходе чего двое из них нанесли собутыльникам множество ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые облили тела горючим и подожгли. Дело направлено в суд.

24 октября сообщалось, что несовершеннолетние жители Новороссийска нападали на бездомных и забрасывали их камнями.

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Илона Палей
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