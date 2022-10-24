Российские подростки нападали на бездомных и забрасывали их камнями

Несовершеннолетние жители Новороссийска нападали на бездомных и забрасывали их камнями

В Новороссийске следователи организовали проверку в отношении шестерых несовершеннолетних, которых на основании распространившегося в интернете видео подозревают в нападении на бездомных людей. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, шестеро подростков находили на улице бездомных, неспособных дать отпор, и издевались над ними: распыляли в их сторону перцовый баллончик, бросали камни, а также преследовали. Все происходящее подозреваемые снимали на телефон и выкладывали в интернет.

Делом заинтересовались правоохранители после распространения одного из видео. На нем показано, как подросток с разбега кидает камни в людей и кричит: «Я попал!»

Теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в краевом следственном управлении.