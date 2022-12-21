Крупнейшая авиакомпания Европы отменила половину рейсов из-за сбоя системы

Около 50 процентов рейсов British Airways были отменены из-за сбоя в системе полетов

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы и национальный перевозчик Великобритании British Airways столкнулась с многочасовыми задержками рейсов из-за сбоя в программном обеспечении. Об этом пишет Bloomberg.

20 декабря вылет около половины рейсов British Airways был отменен из-за глобального компьютерного сбоя в системе планирования полетов авиакомпании. Отмечалось, что проблемы возникли с программным обеспечением, к которому пилоты перевозчика получают доступ через Apple Inc. iPad. Источники издания утверждают, что система находилась в процессе модернизации.

По данным сайта отслеживания самолетов Flightradar24, только около 50 процентов запланированных рейсов смогли осуществить вылет. В British Airways признали, что проблема привела к массовым задержкам в расписании, однако заверили, что неполадки уже устранены.

Ранее около тысячи российских туристов застряли в аэропорту Внуково и не могли вылететь в Египет из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство.