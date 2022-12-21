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00:38, 21 декабря 2022Наука и техника

Борисов сообщил о прогнозируемых убытках «Роскосмоса»

Борисов сообщил, что убытки «Роскосмоса» в 2022 году могут составить более 50 млрд рублей
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о прогнозируемых убытках корпорации в этом году в интервью газете «Ведомости».

«Сегодня финансово-экономическая ситуация в «Роскосмосе» говорит о том, что здесь, мягко говоря, не все в порядке», — сказал Борисов. Так, по его словам, в прошлом году убыток корпорации составлял 31 миллиард рублей. «С учетом ситуации, сложившейся после 24 февраля, — отказа от ряда международных контрактов, в том числе по поставке двигателей, пусковых услуг — все усугубилось», — добавил он, отметив, что в 2022 году убытки могут составить более 50 миллиардов рублей.

Борисов также рассказал, что почти все ведущие предприятия «Роскосмоса» не выполнили обязательства ни в 2021, ни в 2022 году. «Это основная причина сложившегося финансового положения. Деньги под определенные сроки получили, а продукцию не сдали», — подытожил он.

В ноябре Юрий Борисов заявил, что без коренной перестройки ракетно-космической отрасли Россия к 2030 году уступит лидерство в спутникостроении США, Европе, Китаю и Индии.

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Марина Совина
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