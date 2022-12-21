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12:16, 21 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»

Минобороны России заявило об уничтожении украинской самоходной установки «Бук-М1»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска уничтожили самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в Херсонской области. Об этом в среду, 21 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что самоходная установка Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась в районе населенного пункта Белозерка. Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить радиолокационную станцию целеуказания П-18.

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Ранее стало известно, что ударные российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Соответствующее видео с работой вертолетов показало Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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