Российские войска уничтожили украинскую самоходную установку «Бук-М1»

Минобороны России заявило об уничтожении украинской самоходной установки «Бук-М1»

Российские войска уничтожили самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в Херсонской области. Об этом в среду, 21 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что самоходная установка Вооруженных сил Украины (ВСУ) находилась в районе населенного пункта Белозерка. Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить радиолокационную станцию целеуказания П-18.

Ранее стало известно, что ударные российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Соответствующее видео с работой вертолетов показало Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).