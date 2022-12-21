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09:32, 21 декабря 2022Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

«Мир квартир»: самая дешевая вторичная квартира в Москве стоит 2,8 миллиона рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 2,8 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного жилья в столице назвали эксперты портала «Мир квартир», передает РИА Новости.

Речь идет о студии площадью 11 квадратных метров. Объект располагается на первом этаже девятиэтажного здания 1968 года постройки недалеко от станции метро «Щелковская».

В топ самого дешевого жилья Москвы также попала студия в 11,4 квадратного метра в районе станции метро «Говорово», объект продается за 2,95 миллиона рублей. Еще один доступный вариант — квартира площадью 11 «квадратов» на первом этаже девятиэтажки в двух минутах ходьбы от станции метро «Планерная».

Ранее в декабре россиянам назвали столичные районы с наиболее доступными однокомнатными квартирами. Лидером по самому дешевому жилью в новостройках оказалось Новофедоровское поселение, где средняя стоимость объекта составляет 5,1 миллиона рублей. Первое место на вторичном рынке заняло поселение Кленовское со средней ценой лота в 3,4 миллиона рублей.

Александра Качан
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