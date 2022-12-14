Названы районы Москвы с самыми дешевыми «однушками»

«Домклик»: самые дешевые «однушки» в Москве можно купить в Новофедоровском поселении

Самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве можно купить в Новофедоровском и Кленовском поселениях. Районы столицы с наиболее доступным жильем назвали эксперты сервиса «Домклик», передает РБК.

В исследовании учитывались «однушки» площадью 35 квадратных метров. Лидером по самому дешевому жилью в новостройках оказалось Новофедоровское поселение, где средняя стоимость объекта составляет 5,1 миллиона рублей. На втором месте — район Крюково со средней ценой квартиры 6,8 миллиона рублей, а на третьем — поселение Десеновское, объект в котором стоит около семи миллиона рублей.

Самыми дорогими районами стали Якиманка со средней стоимостью квартиры 82 миллиона рублей, Тверской (68 миллионов рублей) и Таганский (38 миллионов рублей). По подсчетам экспертов, сильнее всего за два месяца цены упали в Хамовниках (минус 38 процентов), Нагатино-Садовниках (минус 28 процентов), Останкинском и Царицыно (минус 23 процента).

На вторичном рынке «однушки» дешевле всего в поселениях Кленовское (3,4 миллиона рублей), Роговское (4,1 миллиона рублей) и Новофедоровское (5,2 миллиона рублей). Самые дорогие готовые квартиры оказались внутри Садового кольца: в Хамовниках средняя стоимость объекта составила 30,7 миллиона рублей, на Арбате — 29,2 миллиона, в Якиманке — 23,5 миллиона. Заметнее всего цена квадратного метра с начала октября снизилась в Кленовском (минус 16 процентов), Вороновском (минус 10 процентов) и Роговском поселениях (минус 8 процентов).

В сентябре самые доступные однокомнатные квартиры и студиями в Москве продавались в Зеленоградском округе и на на северо-востоке города. Стоимость квадратного метра жилья комфорт-класса в старых границах Москвы достигла 283,1 тысячи рублей.