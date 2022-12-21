Россиянам рассказали о новых правилах при проверке счетчиков

Юрист Поздняков: россиян освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что россиян освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Эксперт уточнил, что такое решение было принято Верховным судом 1 сентября. Он пояснил, что организация, проверившая прибор, направляет все сведения в Федеральный информационный фонд. «Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе», — отметил Поздняков.

Специалист подчеркнул, что решение суда должно быть закреплено через изменение Постановления № 354. По его словам, соответствующий проект постановления правительства уже готов.

Ранее россиянам рассказали о возможности сэкономить на коммунальных платежах при помощи установки умных счетчиков. Отмечалось, это поможет снизить сумму платежей за жилищно-коммунальные услуги на 7-10 процентов.