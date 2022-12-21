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10:47, 21 декабря 2022Ценности

В России заметно подорожали украшения

Управляющий партнер Sokolov: в России средний чек на украшения вырос на 16 процентов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России заметно вырос чек на ювелирные украшения за девять месяцев 2022 года. Об этом управляющий партнер холдинга Sokolov Артем Соколов рассказал журналистам РИА Новости.

По словам эксперта, в среднем украшения подорожали на 16 процентов, а у бренда Sokolov стоимость аксессуаров увеличилась на семь процентов. «У нас средний чек составляет порядка пяти тысяч рублей, что соответствует рынку в целом», — уточнил собеседник издания.

Помимо этого, Соколов отметил, что 80 процентов совершенных покупок в магазинах сети приходятся на серебряные украшения, при этом 65 процентов всей выручки приносит продажа золотых изделий. «Если в будущем году не будет существенных колебаний курса доллара и биржевых цен на драгметаллы, то цены не изменятся», — заключил он.

Ранее в декабре россияне назвали самые любимые украшения для работы. В опросе приняли участие 1270 жителей всех регионов страны старше 18 лет. Так, в ходе эксперимента 69 процентов россиян рассказали, что чаще всего надевают на работу кольца, 42 процента — серьги, и 41 процент — часы. При этом 22 процента носят цепочки, 14 процентов — браслеты, а 10 процентов — подвески.

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Майя Пономаренко
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