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10:50, 20 декабря 2022Ценности

Россияне назвали самые любимые украшения для работы

Россияне назвали кольцо с минималистичным дизайном любимым украшением для работы

Фото: SOKOLOV

Россияне назвали самые любимые украшения, которые они носят на работу. Соответствующее исследование ювелирного бренда Sokolov и сервис по поиску работы «Работа.ру» поступило в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 20 декабря.

В опросе приняли участие 1270 жителей всех регионов страны старше 18 лет. Так, в ходе эксперимента 69 процентов россиян рассказали, что чаще всего надевают на работу кольца, 42 процента — серьги и 41 процент — часы. При этом 22 процента носят цепочки, 14 процентов — браслеты, а 10 процентов — подвески. Во время наблюдения также выяснилось, что наиболее популярными стали ювелирные изделия с минималистичным дизайном.

Вдобавок утверждается, что кольца и серьги пользуются популярностью у врачей и менеджеров по продажам. Водители, в свою очередь, любят кольца и цепочки, а механики — кольца и браслеты. Однако пожарные могут себе позволить носить на работу только кольца.

Также отмечается, что почти каждый пятый респондент (22 процента) покупает украшения исключительно для работы. Чаще всего данное действие свойственно менеджерам по продажам (22 процента), специалистам в сфере IT (13 процентов) и врачам (10 процентов).

Ранее россияне назвали подарки, которые они больше всего хотели бы получить на Новый год. В ходе эксперимента выяснилось, что 72 процента опрошенных женщин считают самым хорошим подарком на грядущий праздник ювелирные украшения. В то же время 64 процента респонденток хотели бы получить от своего избранника новую модель смартфона iPhone.

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Мария Винар
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