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18:43, 21 декабря 2022Бывший СССР

ЕСПЧ удовлетворил иск Армении к Азербайджану

ЕСПЧ удовлетворил иск Армении и применил к Азербайджану обеспечительные меры

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Армении к Азербайджану. Об этом со ссылкой на офис армянского представителя по международным правовым вопросам сообщает агентство Armenpress.

ЕСПЧ удовлетворил иск Еревана и применил к Баку обеспечительные меры. «Подробности будут представлены чуть позже», — уточнили в офисе представителя по международным правовым вопросам.

Ранее сообщалось, что Азербайджан подал в ЕСПЧ иск на Армению. В нем Баку обвинил Ереван в «уничтожении сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Шуше в мае-августе 2022 года».

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Алевтина Запольская
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