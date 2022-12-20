Азербайджан пожаловался в ЕСПЧ на Армению

Азербайджан подал иск в ЕСПЧ на Армению с обвинениями в уничтожении собственности

Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Армению с обвинениями в уничтожении собственности граждан республики в Лачинском районе. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда республики, полномочный представитель азербайджанской стороны при ЕСПЧ Чингиз Аскеров в Twitter.

«В новой межгосударственной жалобе, направленной в европейский суд, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Сусе в мае-августе 2022 года», — написал он.

Ранее Баку ответил на обвинения Еревана в блокировке Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов отметил, что информация о действиях экоактивистов в регионе, которые якобы приводят к гуманитарному кризису, является ложной.

15 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе. Политик заявил об обострении обстановки в регионе и добавил, что Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, а также газопровод, который снабжал Карабах природным газом.