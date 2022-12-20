Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 20 декабря 2022Бывший СССР

Азербайджан пожаловался в ЕСПЧ на Армению

Азербайджан подал иск в ЕСПЧ на Армению с обвинениями в уничтожении собственности
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Азербайджан подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Армению с обвинениями в уничтожении собственности граждан республики в Лачинском районе. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда республики, полномочный представитель азербайджанской стороны при ЕСПЧ Чингиз Аскеров в Twitter.

«В новой межгосударственной жалобе, направленной в европейский суд, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачине, Забухе и Сусе в мае-августе 2022 года», — написал он.

Ранее Баку ответил на обвинения Еревана в блокировке Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов отметил, что информация о действиях экоактивистов в регионе, которые якобы приводят к гуманитарному кризису, является ложной.

15 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в кризисной ситуации в Нагорном Карабахе. Политик заявил об обострении обстановки в регионе и добавил, что Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, а также газопровод, который снабжал Карабах природным газом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ
Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО
Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении
Болельщице Аргентины пригрозили тюрьмой за раздевание на ЧМ-2022 в Катаре
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Физики предложили искать инопланетян с помощью гравитационных волн
Алеся Кафельникова показала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.