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18:36, 15 декабря 2022Бывший СССР

Азербайджан ответил на обвинения в блокировке коридора до Нагорного Карабаха

В МИД Азербайджана заявили, что Лачинский коридор до Нагорного Карабаха не перекрывался
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, не перекрывался азербайджанской стороной. Таким образом ответил на обвинения в блокировке движения глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает 1News.

По его словам, информация о том, что действия экоактивистов в регионе якобы приводят к гуманитарному кризису, ложная.

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15 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в кризисе в Нагорном Карабахе. Он заявил об обострении обстановки в регионе и добавил, что Азербайджан перекрыл Лачинский коридор и газопровод, который снабжал Карабах природным газом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сказала, что Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и рассчитывает, что вскоре полноценное транспортное сообщение там восстановят. Российский дипломат отметила, что происходящее связано с разногласиями сторон, касающимися разработки рудных месторождений.

О том, что азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, стало известно 12 декабря. В тот момент активисты заявляли, что пришли требовать прекращения использования природных ресурсов Нагорного Карабаха. Помимо этого, как уточнялось, они пытались установить палатки и требовали встречи с главой российского миротворческого контингента генерал-майором Андреем Волковым. Позднее в Минобороны России сообщили, что главы миротворческого контингента страны начали переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.

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Варвара Кошечкина
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