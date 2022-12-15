В МИД России выразили беспокойство по поводу блокировки Лачинского коридора

Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора

Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и рассчитывает, что вскоре полноценное транспортное сообщение по нему будет восстановлено. Такую позицию на брифинге выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что происходящее связано с разногласиями сторон, касающимися разработки рудных месторождений. «Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что, подписав заявление 9 ноября 2020 года, лидеры России, Азербайджана и Армении взяли на себя обязательства, которые необходимо соблюдать. Создание проблем для гражданского населения она назвала неприемлемым.

Также Захарова прокомментировала обвинения, которые на фоне происходящего звучат в адрес российских миротворцев. «Откуда бы они не исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе», — заверила она.

12 декабря Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению, перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха, а также организовать встречу с генерал-майором Андреем Волковым, главой миротворческого контингента России.

На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что руководство миротворческого контингента страны ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.