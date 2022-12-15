В МИД России выразили беспокойство по поводу блокировки Лачинского коридора
Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и рассчитывает, что вскоре полноценное транспортное сообщение по нему будет восстановлено. Такую позицию на брифинге выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Она отметила, что происходящее связано с разногласиями сторон, касающимися разработки рудных месторождений. «Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время», — сказала Захарова.
Представитель МИД напомнила, что, подписав заявление 9 ноября 2020 года, лидеры России, Азербайджана и Армении взяли на себя обязательства, которые необходимо соблюдать. Создание проблем для гражданского населения она назвала неприемлемым.
Также Захарова прокомментировала обвинения, которые на фоне происходящего звучат в адрес российских миротворцев. «Откуда бы они не исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе», — заверила она.
12 декабря Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению, перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха, а также организовать встречу с генерал-майором Андреем Волковым, главой миротворческого контингента России.
На следующий день в Минобороны РФ сообщили, что руководство миротворческого контингента страны ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.