Массовую гибель животных в российском регионе захотели приравнять к экоциду

Активисты попросили строже наказать виновных в массовой гибели животных на Ставрополье

Экоактивисты просят строже наказать виновных в массовой гибели животных в Ставропольском крае. Неравнодушные захотели приравнять подобные случаи к экоциду, за который грозит срок лишения свободы от 12 до 20 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на эколога Георгия Каваносяна.

Каваносян отметил, что животные не впервые массово погибают в российском регионе. По его словам, крысиный яд из-за которого умерли представители фауны, был раскидан на поверхности почвы, хотя им должны засыпать непосредственно крысиные норы. Затем отверстия следует присыпать грунтом, чтобы другие животные не пострадали.

«Это, конечно, состав преступления. Я знаю, что активисты борются, чтобы подобные преступления переквалифицировать в экоцид, за который срок лишения свободы превышает 12 лет. Я считаю, что это достаточно разумно, поскольку это происходит не в первый раз. Уже нужно ужесточать ответственность», — заключил эколог. Он добавил, что возместить нанесенный экологический ущерб будет трудно.

Жители Ставропольского края начали находить трупы зайцев и лис несколько недель назад. Позже стало известно о массовой гибели занесенных в Красную книгу серых журавлей, затем трупы животных стали обнаруживать в озерах. Очевидцы рассказывают, что звери медленно умирают и не реагируют на окружающих. Минприроды проверяет происшествие. Считается, что причина смерти животных — фосфид цинка, которым травят грызунов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Похожие случаи зафиксировали в 11 округах.

В августе вдоль берега протекающей по территории Польши и ФРГ реки Одра нашли 10 тонн мертвой рыбы. Рыба погибла из-за неизвестного загрязнения водоема.