Умерла актриса сериала «Главный госпиталь» Соня Эдди

На 56-м году жизни скончалась актриса сериала «Главный госпиталь» Соня Эдди

На 56-м году жизни скончалась американская актриса Соня Эдди. Об этом сообщает Page Six.

Артистка умерла в понедельник, 19 декабря. О причинах ее смерти не сообщается.

«Моя подруга скончалась прошлой ночью. Мир потерял еще одного творческого ангела. Легионы ее поклонников будут скучать по ней», — написала коллега Эдди, актриса Октавия Спенсер в социальных сетях.

В фильмографии артистки было более 130 проектов. Наибольшую известность Эдди принесла роль старшей медсестры Эпифани Джонсон в сериале «Главный госпиталь», в котором она снималась с 2006 года.

Актриса также участвовала в съемках таких проектов, как «Отчаянные домохозяйки», «Доктор Хаус», «Инспектор Гаджет», «Целитель Адамс» и «Две девицы на мели».

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