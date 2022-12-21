Умер гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин

Скончался гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин

Скончался музыкант и гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин. Об этом сообщил лидер музыкального коллектива Вячеслав Петкун в своих социальных сетях, передает StarHit.

«У нас горе, не стало Антона», — написал Петкун. О причинах смерти артиста не сообщается.

Хабибулин стал участником «Танцев минус» в 2006 году и с того времени гастролировал вместе с артистами группы. Помимо этого, он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как «Моральный Кодекс» и «СБПЧ», а также с российским музыкантом Павлом Артемьевым.

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