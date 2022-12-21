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10:02, 21 декабря 2022Культура

Умер гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин

Скончался гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин

Фото: @tancyminus

Скончался музыкант и гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин. Об этом сообщил лидер музыкального коллектива Вячеслав Петкун в своих социальных сетях, передает StarHit.

«У нас горе, не стало Антона», — написал Петкун. О причинах смерти артиста не сообщается.

Хабибулин стал участником «Танцев минус» в 2006 году и с того времени гастролировал вместе с артистами группы. Помимо этого, он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как «Моральный Кодекс» и «СБПЧ», а также с российским музыкантом Павлом Артемьевым.

Ранее стало известно, что старшая дочь испанского художника Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо умерла в возрасте 87 лет. Большую часть своей профессиональной карьеры Майя Руис-Пикассо посвятила продвижению наследия своего отца. Она подробно представлена ​​в серии картин Пикассо Maya à la poupée.

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Анастасия Астахова
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