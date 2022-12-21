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14:09, 21 декабря 2022Наука и техника

Решена загадка галактик-спутников вокруг Млечного Пути

Nature Astronomy: расположение галактик-спутников в виде плоскости оказалось случайным

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Астрономы решили загадку необъяснимого расположения карликовых галактик-спутников вокруг Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Конфигурация расположения галактик-спутников в виде плоскости бросала вызов стандартной космологической модели, согласно которой они должны распределяться в сферической области в соответствии с распределением темной материи вокруг крупной галактики. Реалистичные суперкомпьютерные симуляции, которые отслеживали эволюцию Вселенной от Большого взрыва до наших дней, не могли воспроизвести наблюдаемую картину.

Исследователи проанализировали данные космической обсерватории Gaia, в которой измерили точное положение и направление движения около одного миллиарда звезд (примерно один процент от общего числа) в нашей галактике и в сопутствующих системах. Это позволило экстраполировать орбиты галактик-спутников в прошлое и будущее и выяснить, что плоскость является лишь случайной конфигурацией, которая существует всего несколько сотен миллионов лет.

Ученые выяснили, что предыдущие исследования, основанные на моделировании, не учитывали расстояния от центра галактики до спутников, из-за чего виртуальные системы казались намного более круглыми, чем в реальности. По словам авторов, это устраняет один из главных доводов против стандартной модели космологии и означает, что концепция темной материи остается краеугольным камнем современного понимания Вселенной.

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Александр Еникеев
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