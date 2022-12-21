Сексолог подсказал способ внедрения нового фетиша в интимную жизнь

Сексолог Эддинолл: чтобы уговорить партнера на фетиш, нужно перестать стесняться

Нужно перестать стесняться и начать говорить прямо, чтобы уговорить партнера на реализацию своего сексуального фетиша, рассказал сексолог Рон Эддинолл. Способ внедрения нового фетиша в интимную жизнь он подсказал в интервью радио CapeTalk.

Эддинолл напомнил, что свои сексуальные предпочтения необходимо обсуждать с партнером, убеждаясь, что все действуют по согласию и будут соблюдать все меры безопасности. «Плохих фетишей нет, какого бы характера фетиш ни был. Плохим может быть способ представить его партнеру — вовлечь его в интимный акт без согласия, обсуждения, мер безопасности», — сказал он.

По словам сексолога, фетиши часто стигматизируются. Это, объяснил он, идет из времен, когда о сексе в обществе думали в первую очередь как об инструменте размножения, а не удовольствия. Поэтому, подчеркнул Эддинолл, естественно сомневаться в себе и стесняться при попытке их обсудить.

«Чтобы иметь здоровые сексуальные отношения с кем-то, важно в первую очередь иметь их с собой. Разрешите себе узнать себя», — напутствовал сексолог, призвав преодолевать стеснение и обсуждать свои фетиши открыто и честно.

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