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07:01, 20 декабря 2022Забота о себе

Раскрыты способы повысить выносливость в сексе

Сексолог Сафина: стать выносливее в сексе помогут кардиотренировки, йога и хороший сон

Фото: Shutterstock

Повысить выносливость в сексе помогут кардиотренировки, йога и хороший сон, уверена Риналия Сафина, психолог, сексолог центра Secrets в Санкт-Петербурге. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла основные способы решить пикантную проблему.

По словам сексолога, чтобы стать выносливее в постели, необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему и гибкость. Кардионагрузки за пределами спальни необходимы минимум три раза в неделю. Подойдут и бег, и спортивная ходьба, и скалолазание или тренировки в зале. Кроме того, не стоит забывать, что мужчины, как правило, имеют мышечную напряженность в бедрах и нижней части спины, и им стоит развивать гибкость наравне с женщинами. Для этого Сафина рекомендовала присмотреться к различным стилям йоги.

Специалистка упомянула, что, помимо проблем с потенцией, мужчины боятся слишком быстрой эякуляции. Однако, по ее словам, избежать преждевременного оргазма не получится, «просто думая о футболе». Преждевременная эякуляция происходит, когда мужчина чересчур волнуется и напряжен.

Чем меньше привязан ваш ум к вашему телу, тем меньше у вас контроля над ним. Вам не нужно отвлекаться! Простой способ управлять своим оргазмом — сосредоточиться на расслаблении и на своем дыхании. Расслабьтесь, растяните прелюдию и следите за тем, чтобы дыхание было более глубоким и спокойным

Риналия Сафинапсихолог-сексолог, тренер Центра Secrets в Санкт-Петербурге
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Не менее важно для повышения сексуальной выносливости хорошо высыпаться, продолжила Сафина. Если мужчина регулярно нарушает режим ночного отдыха, уровень тестостерона резко падает, так как этот гормон вырабатывается во время сна. Необходимо стремиться спать не менее восьми часов в сутки в темной, тихой комнате.

В заключение сексолог посоветовала тренировать язык.

Самое простое — раздавливать языком о небо ягоды винограда. И вкусно, и полезно, и мышца в тонусе. А для того, чтобы убрать челюстной зажим, прекрасно подойдет артикуляционная гимнастика

Риналия Сафинапсихолог-сексолог, тренер Центра Secrets в Санкт-Петербурге

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Наталья Обрядина
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