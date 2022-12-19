Психолог объяснила тягу мужчин сравнивать жену и мать на примере принца Гарри

Психолог Пламер объяснила, что многие мужчины считают свою мать идеалом женщины

Для многих мужчин мать является примером для подражания и идеалом женщины, объяснила психолог и психотерапевт Кэролайн Пламер. На примере принца Гарри и Меган Маркл она объяснила тягу мужчин сравнивать избранниц с матерями, слова эксперта приводит издание Metro.

В документальном фильме об известной паре от Netflix принц Гарри много рассказывает о жене. Он признался, что такую женщину он искал всю жизнь. За шесть серий он не раз сравнивал ее со своей матерью, принцессой Дианой.

Меган так похожа на мою маму. В ней такое же сострадание, та же эмпатия, та же уверенность, в ней столько тепла принц Гарри

Пламер считает, что такое поведение больше связано с привязанностью, нежели с эдиповым комплексом, о котором писал Фрейд.

«Наши отношения с родителями, а также их отношения друг с другом служат образцом для нашего стиля привязанности и романтических отношений во взрослой жизни. Для многих мужчин их первая женская привязанность — это их мать. Обычно она также является первым примером того, что значит быть женой или партнершей», — пояснила Пламер.

Психотерапевт добавила, что теория об эдиповом комплексе подвергалась критике: за время взросления ребенок может относиться лучше то к одному, то к другому родителю, в зависимости от жизненных обстоятельств и характера участников взаимоотношений. Также, по словам Пламер, причиной сравнения жены с матерью могут быть неуравновешенные эмоциональные отношения. В них женщина берет на себя больше ответственности, заботясь о мужчине.

Сравнение партнера с кем-либо может быть бесполезным и болезненным. В детстве матери тратят силы и время на исполнение наших желаний и регулирование эмоций. Став взрослыми, мы должны уметь удовлетворять собственные потребности и управлять эмоциями. Ожидать, что кто-то другой даст нам заботу и внимание, на которые готовы наши родители, нездорово и нереалистично Кэролайн Пламер психотерапевт

Эксперт отметила, что взрослые отношения в идеале должны состоять из того, что независимые люди выбирают быть вместе (а не «не могут жить друг без друга»), а также поддерживают и поощряют друг друга как в общих, так и в отдельных начинаниях.

Как только человек делает партнера центром своего мира, как это часто делают родители с детьми, он начинает отдавать часть своей личности, чтобы служить ему. В идеале партнер не должен этого хотеть или требовать, предупредила психотерапевт. В худшем случае пара получит отношения «родитель — ребенок», и это не будет устраивать ни одного из них.

Помимо того, что это несправедливо по отношению к партнеру, играющему роль взрослого, и вредно для партнера, играющего роль ребенка, это также может оказать огромное влияние на интимные отношения. Будет трудно найти того, кто ведет себя как сексуальный ребенок. Трудности возникнут также, если женщину рассматривать как мать, а не как романтического партнера Кэролайн Пламер психотерапевт

Нет ничего плохого в том, чтобы искать партнера, обладающего качествами, которыми вы больше всего восхищаетесь в других, отметила Пламер. Но лучше избегать выражения своих чувств с помощью подобного конкретного сравнения. «Когда вас с кем-то сравнивают, может возникнуть соблазн начать соревноваться. Напомните себе, что это не ваша работа — превзойти мать партнера. Стоит обсудить с ним, что вы думаете об этих сравнениях, и если он чувствует, что у него есть неудовлетворенная потребность, подумать, как он может решить это самостоятельно здоровым, адекватным образом», — подвела итог психотерапевт.

Ранее принц Гарри обвинил британский таблоид в случившемся у Меган Маркл выкидыше. Он убежден, что его супруга потеряла ребенка из-за скандального судебного процесса против издания.