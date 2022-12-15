Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:43, 15 декабря 2022Из жизни

Принц Гарри обвинил британский таблоид в случившемся у Меган Маркл выкидыше

Принц Гарри обвинил издание Daily Mail в случившемся у его жены Меган Маркл выкидыше

Фото: Jack Taylor / Getty Images

Герцог Сассекский принц Гарри обвинил таблоид Daily Mail в выкидыше, который случился у его жены Меган Маркл в июле 2020 года. Заявление младший сын короля Карла III сделал во второй части документального сериала «Гарри и Меган» видеосервиса Netflix, премьера которого состоялась 15 декабря.

Принц Гарри рассказал в интервью для фильма, что уверен в том, что Меган Маркл потеряла ребенка из-за скандального судебного процесса против британского таблоида. Он разгорелся после того, как издание Daily Mail опубликовало личное письмо герцогини Сассекской отцу.

«Абсолютно ли мы уверены, что причиной было именно это? Конечно, нет. Но складывая стресс, возникший из-за этой истории, недостаток сна и срок беременности... Я могу сказать, исходя из своих наблюдений, что выкидыш случился именно из-за этого», — заявил принц Гарри.

Материалы по теме:
Вышел скандальный сериал с принцем Гарри и Меган Маркл. За какие откровения они получили 100 миллионов долларов?
Вышел скандальный сериал с принцем Гарри и Меган Маркл.За какие откровения они получили 100 миллионов долларов?
9 декабря 2022
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

О том, что летом 2020 года у Меган Маркл случился выкидыш, стало известно через несколько месяцев. Жена принца Гарри рассказала, что почувствовала сильную боль после того, как поменяла подгузник своему сыну Арчи. После этого Маркл отправилась в больницу вместе с мужем, однако врачам спасти нерожденного ребенка не удалось.

Ранее принц Гарри рассказал о лжи придворных из Букингемского дворца, из-за которой сорвалась его встреча с королевой. По словам герцога Сассекского, окружение Елизаветы II специально загрузило ее делами, чтобы она не смогла лично пообщаться с ним и Меган перед их объявлением о сложении с себя полномочий старших членов королевской семьи.

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, ее отношениях с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Генерал ВСУ рассказал о преимуществах российских войск
Саммит ЕС утвердил предоставление статуса кандидата Боснии и Герцеговине
Ведущая Первого канала призвала женщин навести порядок в голове
Диетолог назвал идеальную закуску к алкоголю
Европейская страна оценила ситуацию с расходом газа
Жителя Подмосковья задержали за совершенное в 2004 году двойное убийство
Избыток космического света объяснили темной материей
В Госдепартаменте США заявили о нежелании блокировать финансовую систему России
На Украине назвали первоочередную задачу ВСУ
Хозяин умер из-за укуса любимой кошки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.