Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 21 декабря отменили и задержали 37 рейсов

В аэропортах Москвы, в среду, 21 декабря, из-за непогоды задержали или отменили 37 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержан один рейс, вылеты еще трех отменены. В Шереметьево задержаны вылеты восьми самолетов, отправление семи отменено.

Тем временем в Домодедово задержаны 12 рейсов, еще шесть отменено. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов — снегопад.

Ранее в декабре сообщалось, что российский самолет, летевший из Москвы в Самарканд, изменил курс и вынужденно приземлился в столице Узбекистана — Ташкенте. Пассажирскому воздушному судну не удалось сесть в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.