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17:53, 21 декабря 2022Путешествия

Еще одна российская авиакомпания отменит все рейсы в Eгипет

Tez Tour: авиакомпания iFly отменила все назначенные на 22 декабря рейсы в Eгипет

Фото: Shutterstock

Еще одна российская авиакомпания, iFly, отменила все рейсы в Eгипет, назначенные на 22 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tez Tour.

Так, в пресс-службе туроператора уведомили, что перевозчик вынужденно отменяет все вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. «О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейса на 22 декабря информация ожидается в ближайшее время», — пояснили в Tez Tour.

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Также отмечается, что авиакомпания продолжает «прикладывать максимум усилий» по согласованию необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта для продолжения полетной программы в Египет с 23 декабря.

Более того, в iFly уведомили, что вывозные рейсы для туристов, которые находятся на курортах Египта в связи с вынужденной приостановкой полетной программы на этом направлении с 15 декабря, выполняются в плановом режиме.

Ранее в декабре другая крупная российская авиакомпания, «Уральские авиалинии», следом за iFly, Nordwind и «Икар» отменила рейсы в Египет. Наиболее вероятной причиной приостановки полетов в курортную страну стало закрытие Иорданией своего воздушного пространства для отечественных авиалайнеров с двойной регистрацией.

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Фариза Бацазова
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