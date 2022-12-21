Еще одна крупная российская авиакомпания отменила рейсы в Египет

«Уральские авиалинии» следом за iFly, Nordwind и «Икар» отменили рейсы в Египет

Еще одна крупная российская авиакомпания — «Уральские авиалинии» — следом за iFly, Nordwind и «Икар» отменила рейсы в Египет. Об этом «Известиям» сообщил представитель перевозчика.

«Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами», — заявила собеседница издания. Отмечается, что чартерные рейсы «Уральских авиалиний» по данному направлению были назначены по заказу российского туроператора Fun&Sun.

По информации портала TourDom, наиболее вероятной причиной приостановки выполнения рейсов в Египет стало закрытие Иорданией своего воздушного пространства для отечественных авиалайнеров с двойной регистрацией.