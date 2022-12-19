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17:14, 19 декабря 2022Путешествия

В МИД оценили запрет на полеты ряда российских самолетов над Иорданией

Захарова: Росавиация и МИД работают над снятием запрета на полеты над Иорданией

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Решение Иордании об ограничении пропуска самолетов ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство не является политически мотивированным. Запрет Аммана оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что Иордания считается дружественной страной, поэтому ее решение не направлено против интересов России. Более того, по словам Захаровой, в настоящее время Росавиация и МИД активно работают над снятием данного запрета.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что из-за ограничений, введенных авиационными властями Иордании под давлением Еврокомиссии, некоторые отечественные перевозчики, осуществляющие полеты из России в Египет и обратно, вынуждены задерживать рейсы и выстраивать альтернативные маршруты.

Захарова также добавила, что Москва в полной мере выполняет свои обязательства в сфере безопасности полетов, в том числе в соответствии с межправительственным соглашением о воздушном сообщении между Россией и Иорданией от 2009 года.

Ранее в декабре около тысячи собирающихся в Египет туристов застряли во Внуково из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты некоторых российских перевозчиков через свое воздушное пространство. Сообщалось, что перед рейсами окна регистрации iFly в столичном аэропорту были закрыты, а у стоек пассажиров не ожидали сотрудники авиакомпании.

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Фариза Бацазова
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