Врач предупредил об опасных методах лечения при гриппе

Поздняков: при гриппе нельзя принимать антибиотики и прибегать к ряду народных методов

При первых проявлениях гриппа нельзя принимать антибиотики, если анализы не подтвердили наличие в организме бактерий, предупредил инфекционист Андрей Поздняков. Об опасных методах лечения он предупредил россиян в интервью «Известиям».

Врач отметил, что антибиотики назначают только при наличии бактерий в организме, поэтому самостоятельное их употребление с первых дней течения гриппа бессмысленно и может даже навредить организму, пояснил Поздняков.

Также, по его словам, запрещено прибегать к ряду народных методов — употреблять алкоголь и париться в бане, особенно если есть температура. Такая «борьба» с гриппом приведет к обезвоживанию и спазмам сосудов, и без того страдающих при гриппе.

«При гриппе нужно потреблять много жидкости — воду и любые безалкогольные напитки. В данном случае важен объем жидкости, а не состав», — пояснил врач.

Инфекционист обратил внимание, что начинать бороться с температурой нужно, только если термометр показывает 38,5 градуса по Цельсию и выше. В борьбе с гриппом на помощь придут муколитики и промывание носа.

При гриппе врач может назначить этиотропную терапию осельтамивиром или другими препаратами, добавил врач.

«Вирусные респираторные инфекции похожи и могут протекать с высокой температурой. Заболеть разными штаммами вируса возможно, но это очень маловероятно. Организм вырабатывает антитела достаточно широкого спектра для одного вида вируса», — отметил Поздняков.

На вопрос, можно ли заболеть второй раз той же болезнью, он ответил, что грипп быстро ослабляет иммунную систему. Организм резко реагирует на все инфекции, которые до гриппа даже не заметил бы. Первый раз переболев гриппом, через какое-то время можно подхватить, например, риновирусную или аденовирусную инфекцию, подвел итог инфекционист.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о тяжелых последствиях гриппа. Эпидемиолог Александр Горелов заявил, что после гриппа возможны поражения сердца и легких.