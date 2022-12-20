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20:53, 20 декабря 2022Забота о себе

В Роспотребнадзоре предупредили о тяжелых последствиях гриппа

Эпидемиолог Горелов заявил, что после гриппа возможны поражения сердца и легких

Фото: Юки Ивамура / РИА Новости

После гриппа, самой тяжелой из всех респираторных инфекций, возможны поражения легких и сердца, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. О тяжелых последствиях заболевания он предупредил в беседе с «Известиями».

Самым распространенным последствием эпидемиолог назвал гриппозную пневмонию. «Возможно также поражение сердца и практически всех других органов и систем. Грипп — это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам», — отметил Горелов, подчеркнув, что легкие в этом случае являются наиболее уязвимым органом.

Наиболее подвержены гриппу, добавил он, дети до пяти лет, люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. У детей, объяснил он, сильная реакция на вирус связана со становлением иммунитета. «У пожилых людей — обратная история. У них есть феномен засыпания иммунитета. Недаром говорят, что стар и млад имеют стереотипные реакции на многие проблемы», — заявил Горелов.

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Кроме того, продолжил он, сейчас болеет много подростков. «В их случае заболеваемость вызвана высокой социальной активностью — эта возрастная группа не особо привержена соблюдению [профилактических] мер: ношению масок, чистоте рук и так далее», — заключил врач.

Ранее врач Леонид Доронин назвал методы, помогающие избежать заражения во время массовых гуляний. Чтобы не заразиться гриппом или COVID-19 на новогодней вечеринке, уточнил он, нужно избегать закрытых баров, а также караоке и не петь.

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Александра Лисица
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