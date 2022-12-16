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17:22, 16 декабря 2022Забота о себе

Врач назвал способы не заразиться гриппом и COVID-19 на новогодней вечеринке

Врач Доронин посоветовал не петь и избегать вечеринок в барах, чтобы не заразиться гриппом

Фото: Cristian Escobar / Unsplash

Чтобы не заразиться гриппом или COVID-19 на новогодней вечеринке, нужно избегать закрытых баров, а также караоке и не петь, рассказал врач Леонид Доронин. Он назвал в своем Telegram-канале методы, помогающие избежать заражения во время массовых гуляний.

В России бушует эпидемия свиного гриппа, при этом новая коронавирусная инфекция тоже никуда не делась. Но, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, люди планируют вечеринки и семейные застолья. Врач Доронин отметил, что в нынешних обстоятельствах реально организовать и отметить праздник и не заразиться вирусной инфекцией. Он посоветовал отказаться от идеи отмечать Новый год в небольшом закрытом и непроветриваемом помещении. Вместо того чтобы праздновать в подвальном баре, лучше переместиться с весельем на открытый воздух — на каток или в бар на крыше.

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«Стоит дважды подумать, прежде чем приглашать огромную компанию на одно мероприятие. Вместо этого вы можете провести серию небольших мероприятий, например, разделившись на несколько групп», — советует Доронин.

минимум 2-3человека

заражает каждый больной COVID-19 или гриппом

Врач отметил: чтобы не оказаться в зоне активного распространения вирусов, нужно отказаться от похода в караоке, на квесты и другие подобные развлекательные заведения.

Доронин настоятельно посоветовал не петь в караоке. По его словам, исследования доказали, что во время пения человек производит больше крошечных частиц, которые могут содержать инфекцию, чем во время дыхания и речи.

Ранее Леонид Доронин назвал первые признаки распространенного расстройства пищевого поведения. Он предупредил, что чувство вины после еды говорит о компульсивном переедании.

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Вера Владзиевская
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