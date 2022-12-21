На производстве iPhone заметили больных работников Foxconn

Rest of World: Foxconn принуждает больных сотрудников заниматься сборкой iPhone

Китайская Foxconn принуждает сотрудников, занимающихся сборкой iPhone, не покидать рабочие места. Об этом сообщает издание Rest of World.

Как стало известно журналистам медиа, на крупнейшем заводе Foxconn по производству смартфонов Apple в Чжэнчжоу стараются бороться со вспышкой COVID-19. Работники обеспечены масками N95, однако на предприятии все равно остается высокий риск заражения. Так, собеседники издания рассказали, что сотрудники заражаются в общежитиях, так как живут по восемь человек в одной комнате.

Один из рабочих анонимно сообщил, что его начальство просит не проходить тестирование на коронавирус — в случае положительного теста ему бы пришлось прекратить работу. По его словам, он заметил на предприятии много сборщиков, которые чувствуют симптомы заболевания. Сотрудники опасаются санкций со стороны начальства и боятся потерять работу из-за больничного.

По словам социолога из Гонконгского политехнического университета Дженни Чана, руководство Foxconn закрывает глаза на проблемы, пытаясь восстановить производство смартфонов Apple. «Город iPhone», как называют завод в Чжэнчжоу, уже пережил две волны забастовок рабочих. Журналисты запросили комментарий от Apple и Foxconn, но не получили оперативного ответа.

В конце ноября стало известно, что крупнейший производитель iPhone в Китае заплатит уволившимся протестующим работникам 1400 долларов. Решение призвано успокоить недовольных сотрудников Foxconn, которые устроили массовые стычки с полицией и охраной завода 23 ноября.