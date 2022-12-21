Офицер французской разведки Жюйе: Западу пора перестать думать, что силы РФ на исходе

Страны Запада должны перестать думать, что силы России на исходе, в то время как Украина лишена проблем. К отказу от иллюзий в отношении Москвы призвал западные государства бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе, его слова передает Mondafrique.

Разведчик отметил, что европейцы часто принимают желаемое за реальность и рекомендовал им перестать фантазировать. «Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые. Они настоящие воины», — напомнил он.

Жюйе также подчеркнул, что конфликт на Украине спровоцировали США и втянули в него Россию. Он уточнил, что только американские спецслужбы предупреждали о риске начала военных действий в феврале 2022-го, в то время как Европа им не верила.

«Мы не смогли добиться выполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы совместно с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве», — резюмировал разведчик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию по вопросу необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России. По его словам, РФ должна быть за столом переговоров как сторона конфликта для построения устойчивого мира.