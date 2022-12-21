Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 21 декабря 2022Мир

Во Франции напомнили Западу о силе России

Офицер французской разведки Жюйе: Западу пора перестать думать, что силы РФ на исходе

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Страны Запада должны перестать думать, что силы России на исходе, в то время как Украина лишена проблем. К отказу от иллюзий в отношении Москвы призвал западные государства бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе, его слова передает Mondafrique.

Разведчик отметил, что европейцы часто принимают желаемое за реальность и рекомендовал им перестать фантазировать. «Они забывают одну вещь: эти люди, будь то русские или украинцы, великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые. Они настоящие воины», — напомнил он.

Материалы по теме:
«Это очень сильная любовь к России» Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
«Это очень сильная любовь к России»Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
9 декабря 2022
«Евросоюзу будет тяжело» Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
«Евросоюзу будет тяжело»Германия призывает расширить и реформировать ЕС. К чему это приведет?
19 декабря 2022

Жюйе также подчеркнул, что конфликт на Украине спровоцировали США и втянули в него Россию. Он уточнил, что только американские спецслужбы предупреждали о риске начала военных действий в феврале 2022-го, в то время как Европа им не верила.

«Мы не смогли добиться выполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы совместно с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве», — резюмировал разведчик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию по вопросу необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России. По его словам, РФ должна быть за столом переговоров как сторона конфликта для построения устойчивого мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Орбан предложил исключить Киев из переговоров по Украине
Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании
Сборная Марокко пожертвовала все призовые за чемпионат мира-2022
В Энергодаре прогремели взрывы
Глава Чувашии раскрыл состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе
Готовивший госпереворот житель Казахстана оказался бывшим силовиком
СБУ пришла в монастырь УПЦ в Сумской области
Пассажир подмосковной электрички в драке убил попутчика и выбросил из вагона
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Собянин сравнил нагрузку на поликлиники Москвы из-за COVID-19 и ОРВИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.