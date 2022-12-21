Макрон высказался о своей позиции по гарантиям безопасности для России

Президент Макрон подтвердил свою позицию о необходимости гарантий безопасности для России

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию по вопросу необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

Таким образом французский лидер прокомментировал критику в свой адрес. Он выразил уверенность, что Россия должна быть за столом переговоров как сторона конфликта для построения устойчивого мира. «Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент», — предупредил Макрон.

Он также добавил, что Париж поставил Киеву ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale. Кроме того, в начале 2023 года французская сторона поставит Украине новую партию вооружений. В то же время Макрон подчеркнул, что категорически против дальнейшей эскалации и вовлечения Франции в конфликт в качестве одной из сторон.

3 декабря Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова главы государства Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам. После этого ряд стран Евросоюза, в частности страны Балтии, предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.