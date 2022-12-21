Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 21 декабря 2022Мир

Макрон высказался о своей позиции по гарантиям безопасности для России

Президент Макрон подтвердил свою позицию о необходимости гарантий безопасности для России

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию по вопросу необходимости предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

Таким образом французский лидер прокомментировал критику в свой адрес. Он выразил уверенность, что Россия должна быть за столом переговоров как сторона конфликта для построения устойчивого мира. «Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент», — предупредил Макрон.

Он также добавил, что Париж поставил Киеву ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale. Кроме того, в начале 2023 года французская сторона поставит Украине новую партию вооружений. В то же время Макрон подчеркнул, что категорически против дальнейшей эскалации и вовлечения Франции в конфликт в качестве одной из сторон.

3 декабря Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова главы государства Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам. После этого ряд стран Евросоюза, в частности страны Балтии, предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации
Зеленский вылетел в Вашингтон
В США призвали бороться с антироссийскими законами на Украине
Раскрыты пять актуальных перед Новым годом мошеннических схем
Захарова заверила в отсутствии нарушений ДНЯО со стороны Москвы и Минска
41-летняя модель показала тело в нижнем белье
Макрон высказался о своей позиции по гарантиям безопасности для России
МИД России ответил на опасения о передаче Белоруссии ядерных вооружений
В ООН прокомментировали возможное посещение Зеленским штаб-квартиры организации
Жители Евросоюза высказались за мирные переговоры Украины и России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.