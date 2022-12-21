Подросток ударил мать сковородой и ножом за просьбу убраться в комнате

Fox News: в США юноша ранил мать ножом и ударил сковородой за просьбу убраться в комнате

Подросток из американского штата Флорида попытался убить мать за неоднократные просьбы убраться в своей комнате. Об этом сообщает Fox News.

17-летний Тобиас Джейкоб Брюэр ударил мать сковородой по голове, а затем ранил ее складным ножом. Женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как критическое. Она подтвердила следователям, что на нее напал сын.

После нападения юноша написал другу сообщение с просьбой привезти ружье. Он планировал застрелить мать, а затем скрыться. Для этого он позаимствовал у матери ключи от машины и деньги из ее кошелька, на которые собирался жить первое время.

Убить мать не удалось, а когда Брюэр попытался скрыться, полицейские устроили погоню за его автомобилем. В итоге он заехал в лес, где его удалось задержать.

Молодой человек заявил следователям, что напал на мать, потому что она постоянно заставляла его убираться в комнате. Подозреваемый подчеркнул, что не любит заниматься уборкой и устал от постоянных препирательств на эту тему.

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