Отключенный от интернета любитель игр решил отравить семью

Житель таиландской провинции Сисакет попытался отравить родственников, которые мешали ему играть на телефоне. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

29-летний мужчина жил с матерью и отчимом. Ночью он играл на телефоне с громким звуком и мешал спать членам семьи. Чтобы прекратить шум, отчим отключил ему интернет, а когда пасынок стал ругаться, ударил его.

После этого обиженный мужчина вылил в колодец химикаты для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Мать вовремя заметила, что с водой что-то не так, поэтому никто не пострадал.

Женщина надеется, что сына отправят на лечение. «Он слишком много играет на телефоне, — утверждает она. — Думаю, поэтому у него такой стресс. Его трудно остановить, поскольку он уже взрослый мальчик. Вот мы и просим о помощи».

В апреле сообщалось, что в американском городе Беркли, штат Калифорния, задержан химик, который пытался отравить коллегу. Для этого он неоднократно подмешивал кадмий в ее воду и еду.

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