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08:35, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Женщина запретила мужу идти на похороны его подруги и назвала причину

Пользовательница Reddit запретила мужу идти на похороны его подруги и поссорилась с ним

Фото: unsplash

Женщина запретила мужу идти на похороны его лучшей подруги и в результате поссорилась с ним. В посте, опубликованном на Reddit, она назвала причину, по которой не захотела пускать супруга на прощание. Большинство комментаторов встали на сторону мужчины и раскритиковали рассказчицу.

По словам авторши поста, недавно у ее мужа умерла лучшая подруга. Причиной смерти стала аневризма. «Она умерла на следующий день после того, как сходила на ланч с моим супругом. (...) Муж много плакал, но я, если честно, почувствовала облегчение», — написала она.

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Женщина призналась, что не выносила близкую подругу супруга. Она объяснила это ревностью. «Я с мужем уже десять лет, но он знал ее больше 20 лет. (...) Они подружились еще во время учебы в колледже, встречались некоторое время, поженились, но потом поняли, что они не очень хорошая пара и решили остаться друзьями. Все это случилось до нашего с ним знакомства. Он подчеркивал, что она для него очень важна», — рассказала пользовательница.

Когда женщина увидела, как ее муж вместе с супругом покойной обсуждает похороны, то сказала, что запрещает ему идти на них. В результате мужчина сильно разозлился и пообещал избавиться от обручального кольца. «Мой супруг, муж его лучшей подруги и мои сестры теперь называют меня бессердечной сволочью», — пожаловалась женщина. В заключение она спросила у пользователей, поступила ли она плохо в этой ситуации.

«Если эта история правдива, то вы действительно сволочь. И не потому, что вам не нравилась подруга мужа. Вы сволочь, потому что вы обесцениваете чувства супруга, которые скорбит о потере важного для него человека», — обратился к авторша поста один из пользователей. «Если вас не устраивали его дружеские отношения с подругой, то почему вы ничего не сказали и вышли за него замуж?» — задал ей вопрос другой читатель. Несколько комментаторов предрекли женщине скорый развод.

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Олег Давыдов
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