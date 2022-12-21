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08:51, 21 декабря 2022Россия

Минобороны России показало работу «Градов» в зоне спецоперации

Минобороны России показало работу РСЗО «Град» в зоне спецоперации на Украине

Министерство обороны России показало работу реактивной системы залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

«Командование российских военнослужащих отмечает высокую эффективность расчетов ракетных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство также опубликовало кадры работы РСЗО «Град» в зоне СВО, которой управлял расчет из мобилизованных резервистов. Военнослужащие вели разведку с воздуха и обнаружили вражеские позиции.

Марина Совина
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