Работа РСЗО «Град» в зоне СВО под управлением мобилизованных попала на видео

Минобороны показало кадры работы РСЗО «Град» в зоне СВО под управлением мобилизованных

Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», которой в зоне специальной военной операции (СВО) управлял расчет из мобилизованных резервистов. Видео показали в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что мобилизованные попали на службу в части Южного военного округа. Военнослужащие вели разведку с воздуха и обнаружили вражеские позиции.

«Артиллеристы (...) выдвинулись на рубеж открытия огня, навелись и уничтожили вражеские опорные пункты и площадные цели. (...) Боевые расчеты сформированы из мобилизованных военнослужащих, прошедших полный курс подготовки», — рассказали в Минобороны.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении. В ряды Вооруженных сил для участия в СВО были призваны около 300 тысяч резервистов.

Ранее появились кадры уничтожения вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.