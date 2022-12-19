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15:03, 19 декабря 2022Россия

Опубликованы кадры уничтожения вертолета ВСУ в ДНР

WarGonzo опубликовал кадры уничтожения вертолета Ми-8 ВСУ под Донецком

Появились кадры уничтожения вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее видео публикует Telegram-канал WarGonzo.

Украинский вертолет был сбит в районе села Тоненькое, расположенного под Донецком на авдеевском направлении. По Ми-8 выпустили две ракеты. Одновременно по цели работали противотанковые управляемые ракеты 1-ой Славянской бригады и 11-го полка. Одна из ракет попала в цель, подбитый вертолет загорелся и упал.

Ранее Минобороны России сообщило о занятии выгодных рубежей на донецком направлении при наступлении. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 130 бойцов, а также два танка, три боевых бронированных машины и столько же автомобилей.

18 декабря стало известно, что российские военные сумели взять под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР. Войска ведут зачистку села от оставшихся там украинских военнослужащих.

Алина Гончарова
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