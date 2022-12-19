Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении

Минобороны заявило о занятии выгодных рубежей на донецком направлении при наступлении

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в результате наступательных действий. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались провести разведку боем позиций России в направлении населенных пунктов Спорное, Новогородское, Водяное, Ленинское и Невельское в Донецкой народной республике (ДНР).

Украина на указанном направлении за сутки потеряла свыше 130 бойцов ВСУ, а также два танка, три боевых бронированных машины и столько же автомобилей.

14 декабря Минобороны отчиталось, что российские военные пресекли переброску резервов ВСУ в районе населенных пунктов Новоселка и Пречистовка в ДНР с помощью огневого поражения по украинским колоннам.

18 декабря стало известно, что российские военные сумели взять под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.