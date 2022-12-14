Минобороны заявило о пресечении переброски резервов ВСУ в ДНР

Минобороны России отчиталось о пресечении переброски резервов Украины в ДНР

Российские военные пресекли переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что переброска резервов была пресечена в районе населенных пунктов Новоселка и Пречистовка с помощью огневого поражения по колоннам ВСУ.

За минувшие сутки российские ракетные войска, помимо этого, поразили 93 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, а также военную технику и живую силу ВСУ в 186 районах.

Ранее Минобороны отчиталось, что Россия продолжила наступательные движения на краснолиманском направлении, в ходе которых войска заняли более выгодные рубежи. Было ликвидировано до 60 солдат противника, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.