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14:50, 14 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о пресечении переброски резервов ВСУ в ДНР

Минобороны России отчиталось о пресечении переброски резервов Украины в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные пресекли переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что переброска резервов была пресечена в районе населенных пунктов Новоселка и Пречистовка с помощью огневого поражения по колоннам ВСУ.

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За минувшие сутки российские ракетные войска, помимо этого, поразили 93 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, а также военную технику и живую силу ВСУ в 186 районах.

Ранее Минобороны отчиталось, что Россия продолжила наступательные движения на краснолиманском направлении, в ходе которых войска заняли более выгодные рубежи. Было ликвидировано до 60 солдат противника, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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