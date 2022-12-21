В Британии оценили долгосрочные последствия передачи Patriot ВСУ

Guardian: передача Украине ЗРК Patriot значительно ослабит НАТО в конфликте с Китаем

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитных ракетных систем (ЗРК) Patriot может негативно повлиять на баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе, уменьшение числа доступных для использования систем значительно ослабит НАТО в конфликте с Китаем. Так долгосрочные последствия этого решения оценил старший научный сотрудник по сухопутным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Британии (RUSI) Джек Уотлинг в статье для The Guardian.

«У США [ЗРК Patriot] значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, сохраняется спрос на ракеты со стороны действующих пользователей, от Швеции до Саудовской Аравии: последняя ежемесячно расходует значительное количество ракет для защиты своей критической инфраструктуры [от террористов и повстанцев]», — считает аналитик.

Ранее стало известно, что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи в размере почти двух миллиардов долларов, куда также впервые войдут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей.