Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 21 декабря 2022Мир

Во Франции оценили возможность тотальной войны в Европе

Французский разведчик Жюйе заявил, что тотальная война в Европе никогда не будет развязана

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Тотальная война в Европе никогда не будет развязана, так как ни одна европейская страна не хочет воевать с Россией. Так оценил возможность масштабного конфликта в европейском регионе бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе, его слова передает Mondafrique.

«Тотальной войны никогда не будет, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо европейская страна не хочет воевать с Россией», — высказался разведчик. Он напомнил о том, что страны Европейского союза (ЕС) во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном призывают стороны найти мирное решение.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве
Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян
В Финляндии выдвинули ЕС требование из-за санкций против России
Командир «Ахмата» рассказал о ежедневном отступлении ВСУ в Донбассе
Военкор сообщил об обстреле Херсонской области
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Во Франции оценили возможность тотальной войны в Европе
В Энергодаре прогремели взрывы
Готовивший госпереворот житель Казахстана оказался бывшим силовиком
Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.