Во Франции оценили возможность тотальной войны в Европе

Французский разведчик Жюйе заявил, что тотальная война в Европе никогда не будет развязана

Тотальная война в Европе никогда не будет развязана, так как ни одна европейская страна не хочет воевать с Россией. Так оценил возможность масштабного конфликта в европейском регионе бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе, его слова передает Mondafrique.

«Тотальной войны никогда не будет, потому что ни европейцы, ни немцы, ни французы, ни какая-либо европейская страна не хочет воевать с Россией», — высказался разведчик. Он напомнил о том, что страны Европейского союза (ЕС) во главе с французским президентом Эммануэлем Макроном призывают стороны найти мирное решение.